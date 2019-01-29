РИАМО - 29 янв. Кража полотна Архипа Куинджи из Третьяковской галереи оказалась успешной из-за внезапности и полной уверенности похитителя в своих действиях, сообщил заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве, полковник полиции Олег Колтунов, принимавший непосредственное участие в операции по поиску и задержанию подозреваемого в краже.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Сейчас 31-летний подозреваемый в краже задержан, похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе Подмосковья.

«Работники музея показали (правоохранителям – ред.) место, откуда была похищена картина, пояснили, что неизвестный, воспользовавшись моментом, снял картину со стены, вынул ее из рамы и уверенно и свободно покинул этаж. Действия преступника были настолько хладнокровными, что ни у кого из окружающих не возникло ни малейшего сомнения в том, что они правомерны», - сказал Колтунов в интервью «Известиям».

Оперативник пояснил, что в этой ситуации сработал психологический фактор: человек взял картину так же уверенно, как свою вещь, и просто ушел.

«Через некоторое время администраторы и смотрители зала опомнились, увидели, что картины нет, и последовали за подозреваемым. Преступник ускорил шаг, вышел из картинной галереи и затерялся на улице. Его действия были настолько уверенными, что никто не мог даже подумать, что он совершает преступление», - добавил Колтунов.

Представитель МВД также подробно рассказал о подозреваемом Денисе Чуприкове.

«Он индивидуальный предприниматель, занимается строительными и ремонтными работами. <…> Оказалось, что человек имеет определенное отношение к изобразительному искусству — там (в его квартире – ред.) стояли картины на подрамниках — и тоже пейзажи. Мы на это сразу обратили внимание», - отметил оперативник.

Он добавил, что ранее Чуприков задерживался за хранение дорогостоящего синтетического наркотика, однако это вовсе не опустившаяся личность.

«Человек владеет автомобилями, трудится. Он организовывал строительные и ремонтные работы. Это не маргинал. Первое впечатление — абсолютно нормальный человек», - рассказал Колтунов.

Сейчас следователи проводят кропотливую работу, расследуя обстоятельства кражи. По предварительной версии, хищение совершил одиночка с корыстными мотивами.

«Он ведь картину присмотрел заранее. Денис Чуприков посещал Третьяковку в новогодние праздники и обратил внимание на картину, на возможность ее украсть и вынести из галереи», - добавил представитель МВД.

По его словам, у полиции стопроцентная уверенность в том, что обнаруженная в Одинцовском районе картина подлинная. С виду полотно цело и не повреждено.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с учетом дела по наркотикам.