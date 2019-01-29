РИАМО - 29 янв. Пользователи приложения для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram пожаловались на сбой в его работе, сообщает Газета.ru.

«Согласно имеющейся информации, проблемы начали возникать в первую очередь у британцев и американцев с 03:22 по московскому времени. У многих не отображается лента новостей. Кроме того, наблюдается проблема со входом в приложение», - говорится в сообщении.

Представитель компании Instagram уточнил, что над устранением сбоя в приложении ведется работа.

По данным на 05:07 вторника, сбой в работе приложения был полностью устранен.