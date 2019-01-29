РИАМО - 29 янв. В последний день месяца в столице прогнозируется ледяной дождь, который продлится один-два часа, сообщил РИАМО во вторник дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Вечером 31 января буквально на час-два возможно мы попадем в зону ледяного дождя, когда температура у земли с плюсовой упадет в ноль и даже в минус, а по высотам на 700-800 метров еще сохранится пленка слабоположительной температуры, пленка теплого воздуха. Поэтому есть вероятность попадания в ледяной дождь», - сказал собеседник агентства.

На наступившей неделе в Москве и Подмосковье ожидается повышение температуры и небольшие осадки, к пятнице температура может вырасти до плюс 4 градусов. Начиная со среды, днем могут идти небольшие осадки - может быть снег, мокрый снег, морось. Температура воздуха в течение недели будет выше нормы.

Из-за оттепели в Подмосковье и Москве 1 февраля на дорогах ожидается сильная гололедица.

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