РИАМО - 29 янв. Столбики термометров в Москве и Подмосковье могут подняться до нуля градусов во вторник, температура в регионе ожидается на 6 градусов выше нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

«Синоптическая ситуация в Московском регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном с запада, откуда в сопровождении облачности и небольшого локального снега поступят новые порции атлантического тепла, из-за чего температурный фон окажется на 5-6 градусов выше климатической нормы», - говорится в сообщении.

Днем будет облачно, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице – 0 – минус 2 градуса, в Подмосковье – от 0 до минус 5 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

«Относительная влажность - 75-80%. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба», - уточняется в материале.