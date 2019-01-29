РИАМО - 29 янв. В подмосковном Серпухове полицейские задержали ранее судимого 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи продуктов и алкоголя из магазина, ему грозит до 10 лет тюрьмы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что в ночное время злоумышленник, разбив стекло, незаконно проник в помещение магазина, расположенного на улице Физкультурной, откуда похитил продукты питания и элитный алкоголь», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого по месту фактического проживания в гаражном боксе в Серпухове.

По данному факту следственным управлением МУ МВД России «Серпуховское» возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.