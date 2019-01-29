РИАМО - 29 янв. С начала месяца в столице выпало около 60 миллиметров осадков, что составляет порядка 142% от месячной нормы осадков в январе, сообщил РИАМО во вторник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Прошедшие сутки еще не просчитаны, поэтому, по последним данным на 27 января, выпало 142% осадков. Это 59,7 миллиметра», - сказал Цыганков.

На прошедших выходных в столице прошел сильный снегопад. Выпало почти 40% месячной нормы осадков. Снег шел 37 часов без остановки. За двое суток высота снежного покрова на ВДНХ выросла на 17 сантиметров и составила утром 28 января 49 сантиметров, что в 1,5 раза выше нормы.

Месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра.