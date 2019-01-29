РИАМО – 29 янв. В случае встречи с лисой или другим диким животным москвичам не следует паниковать, а также не нужно пытаться кормить или контактировать со зверем, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Ранее в соцсетях пользователи сообщили об обнаружении лис в черте города. Соответствующие фото и видео были опубликованы москвичами в паблике «Послушано Новокосино».

«В случае, если вы встретили лису (или другое дикое животное), главное – не паниковать, но в целях безопасности не нужно также пытаться кормить животное или контактировать с ним. Дикое животное должно обитать в естественных условиях, регулятором его численности должна выступать среда обитания», - сказал собеседник агентства.

По словам представителя пресс-службы, на общегородскую горячую линию (495)777-77-77 ежемесячно поступают обращения от жителей о том, что ими в том или ином районе были замечены лисы. Чаще такие обращения поступают от жителей Южного и Юго-Западного административных округов.

Он добавил, что случаев проявления агрессии со стороны лис или нападения лис на людей не фиксировалось.

Собеседник агентства отметил, что отсутствие прессинга (запрет на проведение охоты) и наличие доступной кормовой базы позволяют лисицам плотно осваивать жилые и парковые территории города.

«Лисица много передвигается, одна и та же особь может наблюдаться гражданами в разных точках города, складывается впечатление о наличии большого количества лис, обитающих в городской черте», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, немаловажным условием для заселения лисами городских территорий является наличие объектов, обеспечивающих или создающих для лис условия защищенности, то есть наличие естественных и искусственных убежищ, используемых животными под норы или вместо нор для дневного отдыха, защиты от преследования и осуществления выводкового периода. Например, лисы расселяются под беседками, верандами.

Представитель пресс-службы также рассказал, что лиса способна противостоять, конкурировать и даже вытеснять кошек, одиночных бесхозных собак, а в случаях встречи со стаями бродячих собак за счет своей скорости бега и выносливости без труда уходить от преследования.

Комитет ветеринарии города Москвы совместно с департаментом природопользования Москвы два раза в год проводит сезонную вакцинацию диких плотоядных животных путем раскладывания специальных брикетов с вакциной, что безусловно дает положительные результаты по поддержанию противоэпизоотической обстановки.