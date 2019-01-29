РИАМО - 29 янв. Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Московской области увеличилась на 1,7% в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года, сообщила РИАМО аналитик ЦИАН Мария Борисова.

«Положительная динамика отмечена на подмосковном рынке жилья – плюс 1,7% за месяц, средняя стоимость квадратного метра составляет 82,5 тысячи рублей. Более чем на 4% выросла средняя цена квадратного метра в Подольске, Лыткарине, Ивантеевке, Наро-Фоминском округе и Солнечногорском районе», - сказала Борисова.

Она отметила, что в конце 2018 года в активной реализации на первичном рынке Московского региона находилось 109,2 тысячи квартир и апартаментов. Более половины предложения пришлось на новостройки Московской области – 56,6 тысячи квартир. В Москве в продаже было 52,6 тысячи лотов.

Ранее руководитель редакционной группы Госсовета РФ, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев предложил перезапустить госпрограмму субсидирования ипотечных ставок для приобретения жилья в новостройках, которая действовала в стране до 2017 года. Данное предложение поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который подчеркнул, что снижение процентных ставок по ипотеке позволит повысить доступность жилья.