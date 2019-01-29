РИАМО - 29 янв. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром во вторник задержали и отменили 25 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержали четыре рейса, в «Домодедове» пять рейсов задержано и 11 отменено, в «Шереметьеве» задержали пять рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.