РИАМО - 29 янв. Самую недорогую квартиру на первичном рынке жилья в Московской области можно приобрести в ЖК «Восточный» в Звенигороде, где покупателям предлагается студия за 888 тысяч рублей, сообщила РИАМО аналитик ЦИАН Мария Борисова.

«На рынке новостроек Подмосковья бюджетный вариант квартиры можно приобрести в ЖК «Восточный» в Звенигороде. Студия площадью 24 квадратных метра обойдется в 888 тысяч рублей», - сказала Борисова.

Она отметила, что покупатели с более солидным бюджетом могут присмотреться к трехкомнатной квартире площадью 135 квадратных метров в ЖК «Сколково парк» в Одинцовском районе - стоимость этого варианта составляет 60 миллионов рублей. Квартира продается с отделкой, встроенной кухней и техникой, также в цену включено два парковочных места.

Ранее Борисова назвала цену самой дорогой и самой дешевой квартиры в новостройках, расположенных в старых границах Москвы. Так, самая бюджетная квартира стоимостью 4,1 миллиона рублей находится в ЖК «Невский» рядом со станцией метро «Водный стадион». Самый роскошный вариант представлен в ЖК «Вишневый сад» на Мосфильмовской улице за 324,6 миллиона рублей.