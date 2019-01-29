РИАМО – 29 янв. За год средний чек на авиабилеты вырос на 10%, при этом стоимость перелетов между городами в России увеличилась на 8%, большего всего прибавил в цене перелет из столицы в Краснодар, который подорожал за год на 32%, сообщил РИАМО представитель пресс-службы сервиса путешествий Tutu.ru.

«В целом средний чек на авиабилеты вырос за год на 10% - с 12,4 тысячи рублей за авиабилет в обе стороны до 13,6 тысячи рублей. Авиабилеты по России прибавили в цене 8% - с 10,1 тысячи до 10,9 тысячи рублей. Средний чек в страны дальнего зарубежья вырос на 10%, в страны ближнего зарубежья — на 5%. Цены на перелеты в Европу практически не изменились, средний чек около 23 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Открывает список наиболее подорожавших направлений маршрут Москва — Краснодар. В этом месяце авиабилет туда-обратно в среднем обойдется на треть дороже: 7,4 тысячи рублей вместо 5,6 тысячи рублей. На втором месте рейс из Москвы в Ростов-на-Дону, цены на это направление подскочили на 29%, а на третьем — Москва — МинВоды, который прибавил в цене порядка 19%.

Среди самых популярных направлений в Европу большинство подешевело. Средний чек снизился по семи направлениям из 10. Среди самых подорожавших направлений — рейс из Москвы в Мюнхен, цены выросли на 10% - с 22,9 до 25,1 тысячи рублей. Практически на том же уровне остались цены на авиабилеты в Прагу из Москвы и Петербурга.