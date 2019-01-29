РИАМО - 29 янв. В сети городских кинотеатров «Москино» пройдут бесплатные фильмы о Великой Отечественной войне с 1 по 14 февраля, также будет показана лента о войне в Афганистане, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«В программу «Синематека: о войне» вошло шесть кинолент. Основная ее тема - Великая Отечественная война и героизм русских солдат в битве под Сталинградом. Зрители смогут увидеть «Возмездие» Александра Столпера - экранизацию романа Константина Симонова «Солдатами не рождаются» где одну из главных ролей сыграл Анатолий Папанов. Актер с первых дней войны находился на фронте», - сказала генеральный директор сети «Москино» Светлана Максимченко.

Она добавила, что также горожан ждут фильм «Горячий снег» по одноименному роману Юрия Бондарева, который, как и Симонов, прошел войну, и шедевр Алексея Германа «Двадцать дней без войны» про непродолжительный роман в военное время.

«Ко Дню памяти воинов-интернационалистов мы покажем драму «Жаркое лето в Кабуле» про работу русского хирурга в госпитале Афганистана», - уточнила Максимченко.

Показы посвящены двум памятным датам - 76-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, которое отмечается 2 февраля, а также Дню памяти воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Его отмечают 15 февраля.

Кинопоказы пройдут в шести кинотеатрах — «Искра», «Спутник», «Молодежный», «Сатурн», «Салют» и «Полет».

Вход на все сеансы свободный, без предварительной регистрации. Полное расписание опубликовано на сайте «Москино».