РИАМО - 29 янв. В Раменском районе Подмосковья автомобилист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, и скрылся с места происшествия, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В деревне Никулино Раменского района Подмосковья водитель Renault совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пешеход с травмами был госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что водитель с места ДТП скрылся.