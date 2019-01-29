РИАМО – 29 янв. Карантин по бешенству животных сняли с территории рабочего поселка Столбовая в городском округе Чехов, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 27 июня 2018 года №273-ПГ, и признать благополучными следующие территории: рабочий поселок Столбовая городского округа Чехов, городской округ Чехов», – говорится в тексте документа.

Также в постановлении уточняется, что карантин отменяется от западной границы деревни Панино до западной границы деревни Бершово, далее на север вдоль границы городского округа Чехов до западной границы деревни Панино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания проводят бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.