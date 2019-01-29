РИАМО - 29 янв. В столице арестовали несовершеннолетнего, подозреваемого в поджоге сверстника в подъезде жилого дома на северо-западе города, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Вечером 24 января 15-летний юноша, находясь вместе с двумя сверстниками в подъезде жилого дома по улице Берзарина, получил ожоги 98% поверхности тела. Пострадавшего незамедлительно доставили в медучреждение. По данному факту сотрудники СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

«В рамках расследования уголовного дела следователями получены данные о причастности к поджогу несовершеннолетнего - 16-летнего подростка, который находился совместно с потерпевшим в подъезде жилого дома», - сказала Иванова.

Она добавила, что в настоящее время в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.