РИАМО - 29 янв. В текущем году квартиры на первичном рынке жилья Москвы и Подмосковья могут подорожать на 8-9%, а спрос на них может упасть на 10%, сообщила РИАМО аналитик ЦИАН Мария Борисова.

«В 2019 году на первичном рынке жилья стоит ожидать повышение цен на 8-9% относительно сегодняшних уровней за счет грядущих изменений в законодательстве», - сказала Борисова.

Она отметила, что при этом активность покупателей, возможно, снизится примерно на 10% на фоне дальнейшего повышения банками ипотечных ставок.

Ранее руководитель редакционной группы Госсовета РФ, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев предложил перезапустить госпрограмму субсидирования ипотечных ставок для приобретения жилья в новостройках, которая действовала в стране до 2017 года. Данное предложение поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который подчеркнул, что снижение процентных ставок по ипотеке позволит повысить доступность жилья.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении контроля и ответственности в сфере долевого строительства и переходе к финансированию жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. Эскроу-счета – это специальный беспроцентный вклад в уполномоченное кредитное учреждение, куда покупатель квартиры «на котловане» должен будет внести все уплаченные по договору долевого участия средства. Застройщик жилья получит эти деньги только после завершения строительства дома.