РИАМО – 29 янв. В 2019 году на территории Московского метрополитена планируют обучить 50 собак-проводников, такое же количество собак было обучено в 2018-м, во время занятий в метро собаки адаптируются к непривычному для них шуму, учатся проходить через турникеты, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичной подземки.

«Обучение животных в метро организует Российская школа подготовки собак-проводников. Мы сотрудничаем с этой организацией и предоставляем инфраструктуру, необходимую для обучения. В 2018 году на территории Московского метрополитена было обучено 50 собак-проводников. Столько же планируется обучить в 2019 году», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во время занятий в метро собаки адаптируются к непривычному для них шуму, учатся проходить через турникеты, безопасно перемещаться по эскалаторам и платформам, заходить в вагоны и выходить из них, ездить в лифтах.

«Все эти навыки помогают им привыкнуть к метро, чтобы ездить вместе с владельцами, которые нуждаются в собаках-проводниках», - добавил собеседник агентства.