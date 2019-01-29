РИАМО - 29 янв. Выставка «Анна Франк. Дневники холокоста» открылась в Еврейском музее и центре толерантности в столице, на ней можно увидеть тексты из дневников и картины на тему геноцида еврейского народа, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«Выставка «Анна Франк. Дневники холокоста» - это напоминание не только о страшном периоде, но и о мечтах и надеждах юных евреек. Анна Франк, Элен Берр, Ева Хейман и другие девушки пишут о первой любви, цветах и красивых платьях, страсти к книгам и стремлении к знаниям», - говорится в сообщении.

В экспозиции представлены тексты из дневников, которые девушки вели в гетто и зонах оккупации, а также произведения художников на тему геноцида еврейского народа. В годы Второй мировой войны многие евреи делали записи в дневниках, но сохранилось их мало, поскольку представители Третьего рейха, обнаруживая личную документацию, расценивали ее как историческое свидетельство преступлений и уничтожали.

Гости выставки узнают истории шести девушек - Анны Франк, Элен Берр, Евы Хейман, Мэри Берг, Элизабет Кауфманн и Рутки Ласкер, восстановленные по материалам дневников и личных архивов. Тему травмы и взросления в период холокоста раскроют автобиографические тексты, фотографии, исторические артефакты и звуковые инсталляции.

Кроме того, исторические и эмоциональные образы из дневников передадут работы таких художников и скульпторов, как Ансельм Кифер (Германия), Мирослав Балка (Польша), Кристиан Болтанский (Франция), Герман Нитч (Австрия), Хаим Сокол (Россия), Ори Гершт (Израиль), Вадим Сидур (Россия), а также работы Густава Мецгера, который основал направление «саморазрушающегося искусства».

Посетить выставку можно с 29 января по 31 марта. Музей работает с 12:00 до 22:00 с воскресенья по четверг и с 10:00 до 15:00 в пятницу.