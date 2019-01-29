РИАМО - 29 янв. На одной из крупнейших международных технологичных выставок в области здравоохранения Arab Health 2019 Москву представят 14 компаний под единым брендом Made in Moscow, сообщается на официальном портале мэра города.

«Это первая в 2019 году выставка, в которой участвуют московские экспортеры в рамках городской программы поддержки «Сделано в Москве». В Дубай столичные производители привезли более 30 своих новейших разработок», - сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, до конца года по программе «Сделано в Москве» запланировано участие городских экспортных компаний в 25 международных выставках. В Дубае 28 января стартовала одна из крупнейших международных технологичных выставок в области здравоохранения Arab Health 2019. Российскую столицу представляют 14 компаний под единым брендом Made in Moscow.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, на Arab Health 2019 столичные производители представили передовые аппаратные и программные средства диагностики, ультразвуковое диагностическое оборудование, а также разработки на стыке медицины и робототехники.

В частности, был презентован компактный цифровой термометр, который синхронизируется со смартфоном. Он не сковывает движения: с ним можно даже укладывать детей спать. А родители, установив приложение, смогут получать данные о самочувствии ребенка в режиме реального времени.