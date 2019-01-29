РИАМО - 29 янв. За первый месяц работы 13 новых автобусных маршрутов в Троицком и Новомосковском округах Москвы ими воспользовались более 200 тысяч человек, половину поездок совершили льготники, в том числе школьники и студенты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новые автобусные направления стали популярными у горожан сразу после их открытия. Теперь городской транспорт в ТиНАО курсирует даже в отдаленных поселениях, куда раньше жителям приходилось добираться с пересадками. Автобусы следуют строго по расписанию, не задерживаясь в пути. Ожидаем, что маршруты станут еще более востребованными и будут ежемесячно перевозить до 600 тысяч человек», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Самым популярным стал новый маршрут №967. Транспорт перевозит пассажиров от жилых комплексов в Коммунарке до станций метро «Бульвар Адмирала Ушакова» и «Улица Скобелевская», а также до торгового центра «МЕГА». С начала запуска маршрута им воспользовались около 63 тысяч человек.