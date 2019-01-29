РИАМО - 29 янв. В начале года в Москве зафиксировали рост цен на жилье в новостройках в 34% районов, в частности, в Замоскворечье, Таганском районе и Хорошево-Мневниках, сообщила РИАМО аналитик ЦИАН Мария Борисова.

«В начале января средняя цена квадратного метра в проектах старой Москвы показала околонулевую динамику – плюс 0,4% по сравнению с прошлым месяцем и составила 199,8 тысячи рублей, без учета сегментов премиум и делюкс. Рост цены наблюдается в 34% районов столицы, в 47% наблюдается околонулевая динамика, в остальных цена снизилась», - сказала Борисова.

Она отметила, что на 5% средняя цена квадратного метра в новостройках выросла в районах: Ярославский, Замоскворечье, Таганский и Хорошево-Мневники. Существенные изменения наблюдаются и в новой Москве, где стоимость «квадрата» выросла на 1,7%. В среднем один квадратный метр жилья здесь стоит около 117,2 тысячи рублей.

Аналитик ЦИАН добавила, что рост цен на первичку на уровне 2-3% зафиксирован в таких поселениях новой Москвы, как Внуковское, Московский, Филимонковское и Воскресенское.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшие три года в столице намерены вводить более 3 миллионов квадратных метров жилья, что сохранит стабильные цены на недвижимость.