РИАМО – 29 янв. В 2018 году инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) и волонтеры Московского метрополитена оказали помощь 700 тысячам пассажиров, большинству из них — во время чемпионата мира по футболу-2018, также выросло количество сопровожденных пассажиров и по ряду отдельных категорий, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«В 2018 году инспекторы центра обеспечения мобильности и волонтеры Московского метрополитена помогли почти 700 тысячам пассажиров. Более 140 тысяч пассажиров Московского метрополитена были сопровождены в течение года, еще свыше 550 тысяч получили помощь и консультации во время чемпионата мира от волонтеров и инспекторов ЦОМП всего за один летний месяц», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что общее количество пассажиров, которым сотрудники метро помогли в организации поездок, выросло, по сравнению с 2017 годом, более чем в четыре раза.

«Основной рост - это работа во время чемпионата мира. Выросло количество сопровожденных пассажиров и по ряду отдельных категорий. Так, в 2018 году инспекторы ЦОМП помогли свыше 20 тысячам людей, испытывающих трудности из-за проблем со зрением, - на 30% больше, чем в 2017 году. На 20%, до 6 тысяч, выросло количество сопровожденных детей-инвалидов», - добавил собеседник агентства.