РИАМО - 29 янв. До конца года в Троицком и Новомосковском округах столицы планируют запустить 10 новых автобусных маршрутов коммерческих перевозчиков, их общая протяженность составит около 70 километров, сообщается на официальном портале мэра города.

«Три маршрута пройдут от станции метро «Теплый Стан». Первый — до центра МЧС «Лидер» в поселке Завода Мосрентген, второй — в поселок Ватутинки, в котором живут более 10 тысяч человек, третий сделает более удобной дорогу до метро для 8 тысяч жителей поселения Первомайского. Общая протяженность этих маршрутов составит более 40 километров», - сказал представитель пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

Обеспечить безопасное движение общественного транспорта по существующим узким дорогам невозможно. Поэтому прежде всего планируется вдвое расширить проезжую часть с 3-3,5 метров до 7-7,5 метров. Вместо старых остановок появятся современные павильоны, в которых пассажиры смогут укрыться от дождя, ветра и снега или отдохнуть в ожидании автобуса. Поблизости обустроят тротуары, а там, где темно, установят дополнительные опоры освещения. Работы начнутся весной. В населенных пунктах, через которые пройдут маршруты, живут более 50 тысяч человек.

«Автобусы также будут курсировать между поселком Переделкино, где живут 7 тысяч человек, железнодорожной станцией «Переделкино», районом Ново-Переделкино и станцией метро «Новопеределкино». Протяженность этого маршрута - 5,1 километра. Еще один маршрут длиной 4,5 километров пройдет от железнодорожной станции Кокошкино до деревни Крекшино с населением более 2 тысяч человек», - подчеркивается в материале.

Три маршрута общей протяженностью почти 16 километров сделают более удобной дорогу от станции «Щербинка» до микрорайонов Гарнизон Остафьево, Новомосковский и Южний. В них сейчас живут свыше 20 тысяч человек. От этой железнодорожной станции ежедневно отправляются электрички, на которых едут на работу в Москву не только тысячи людей, живущих в этом округе, но и многие жители Ленинского района Подмосковья.

Еще два маршрута планируется организовать между поселком Воскресенское и деревней Расторопово, а также деревнями Десной и Кувекино. Их общая протяженность составит 4,3 километра.