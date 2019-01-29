РИАМО - 29 янв. Самая дешевая квартира на первичном рынке в старых границах Москвы находится в ЖК «Невский» рядом со станцией метро «Водный стадион», она обойдется покупателю в 4,1 миллиона рублей, самый дорогой вариант представлен в ЖК «Вишневый сад» на Мосфильмовской улице за 324,6 миллиона рублей, сообщила РИАМО аналитик ЦИАН Мария Борисова.

«На данный момент на первичном рынке Москвы в старых границах наиболее бюджетный вариант реализуется в ЖК «Невский» компании «Крост». Это студия площадью 18,2 квадратного метра за 4,1 миллиона рублей», - сказала Борисова.

Она добавила, что самый дорогой на данный момент вариант находится в ЖК «Вишневый сад» - это четырехкомнатный пентхаус площадью 216,4 квадратного метра за 324,6 миллиона рублей.

«В новой Москве недорогие лоты реализуются в Сиреневом квартале ЖК «Борисоглебское» (на Киевском шоссе – ред.). Это однокомнатная квартира площадью 30 квадратных метров за 1,9 миллиона рублей. Наиболее дорогой вариант покупки – пятикомнатная квартира площадью 113,2 квадратного метра за 14,3 миллиона рублей. Жилье реализуется с дизайнерской отделкой в ЖК «Испанские кварталы» (на Калужском шоссе – ред.)», - добавила Борисова.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин сообщил, что в 2018 году в столице ввели в эксплуатацию 8,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Около трети от этого объема составило жилье.