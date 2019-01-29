РИАМО - 29 янв. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и слабый снег, температура воздуха опустится до минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и область окажутся на периферии антициклона. При облачной погоде местами покружит слабый снег. Максимальная температура в столице - минус 3 - минус 1 градус, по области - минус 5 - 0 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75%.

По словам синоптиков, незначительные колебания атмосферного давления на фоне теплой погоды могут негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

«В первую очередь это люди, страдающие сосудистыми заболеваниями, такими как вегетососудистая дистония, гипертония или гипотония. Из-за повышенной влажности дискомфорт почувствуют лица с заболеваниями бронхов и легких», - отмечается в материале.

Еще одним внешним фактором, который может стать причиной появления негативных метеопатических реакций, является недостаток солнечного света. Его отсутствие сказывается, в первую очередь, на психологическом состоянии, приводит к снижению умственной и физической активности, возникновению беспричинной тревоги и психологического дискомфорта.