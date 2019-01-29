РИАМО – 29 янв. В подмосковном музее писателя Антона Павловича Чехова «Мелихово» завершаются реставрационные работы в главном доме, гости смогут оценить обновления уже во вторник, говорится в сообщении пресс-службы музея-заповедника.

Реставрация в главном доме музея-заповедника Чехова «Мелихово» проводилась впервые с 1960 года.

«В ходе реставрации в доме усилили фундамент, перекрытия, внутренние стены и перегородки, отреставрировали чердачные перекрытия, осуществили подъем печей и ряд других работ. Также прошли отделочные работы в интерьерах здания, восстановили комнату матери Антона Чехова (Евгении Яковлевны), которая не была ранее представлена в экспозиции», – отмечается в сообщении.

Значительные изменения произошли во внешнем и внутреннем облике дома.

«Была полностью отреставрирована архитектурно-декоративная отделка, в том числе, на фасаде. В ходе реставрации были устранены ошибки, допущенные при восстановлении дома в 1950-е годы, и восстановлен исторический вид здания», – подчеркивается в материале.

Главный дом закрылся на реставрацию 15 июня 2018 года. Реставрационные работы длились чуть более полугода.

«На время их проведения все центральные экспонаты главной мелиховской экспозиции, рассказывающей о жизни чеховской семьи в Мелихове, можно было увидеть на специальной выставке раритетов чеховского фонда «Дорогой, многоуважаемый… Дом!» в другом здании музея-заповедника», – уточняется в сообщении.

Открытие дома 29 января приурочили к дню рождения писателя.

«Также в этот день в музее-заповеднике пройдет гала-концерт победителей международного конкурса чтецких работ имени А.П. Чехова, который ежегодно проводится музеем среди молодых актеров и студентов театральных вузов. IX международный конкурс чтецких работ имени А.П. Чехова в этом году проходит с 26 по 29 января, в рамках него более 50 участников из России и других стран продемонстрируют свое чтецкое мастерство», – дополняется в пресс-релизе.

А уже в мае на веранде главного дома по традиции будут сыграны спектакли юбилейного международного театрального фестиваля «Мелиховская весна», который пройдет в 20-й раз.

Мероприятия начнутся в 14:00. Вечером гостей ждет фуршет.

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