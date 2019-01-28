РИАМО - 28 янв. Сопредседатели Экологической палаты России высоко оценили качество оборудования для нефтеразведки, которое планирует производить резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ИНТЕХ-Сервис», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Сопредседатели Экологической палаты России, осуществляющей общественный контроль по любым вопросам, которые могут оказать влияние на экологическую ситуацию в стране, посетили с официальным визитом компанию «ИНТЕХ-Сервис». Они осмотрели стройплощадку будущего предприятия и ознакомились с ассортиментом нефтесервисного оборудования, которое планируется разрабатывать и производить на строящемся заводе.

«Поскольку в России экология идет рука об руку с недропользованием и использованием природных ресурсов, сегодня задача экологов - сделать так, чтобы подобного рода контакты человека с природой наносили бы минимальный ущерб и давали максимальную прибыль. Именно этим требованиям будет соответствовать оборудование, которое планируется производить в компании «ИНТЕХ-Сервис»», – сказал сопредседатель Общероссийского общественного экологического движения «Зеленый век» Владимир Коптев-Дворников.

По словам генерального директора ООО «ИНТЕХ-Сервис» Вячеслава Мухина, предприятие намерено разрабатывать и производить импортозамещающее нефтесервисное оборудование, в том числе аппаратуру электрического дивергентного каротажа.

«Для нас поддержка специалистов в области экологии особенно важна, поскольку подобное нефтесервисное оборудование является одним из важнейших элементов в реализации любых производственных проектов нефтегазовых компаний», – уточнил Мухин.

Компания «ИНТЕХ-Сервис» планирует возвести на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» научно-производственный комплекс. Прогнозный объем выручки за десять лет составит свыше 9 миллиардов рублей, а объем отчисляемых налогов – 622 миллиона рублей. На автоматизированном предприятии будет создано 62 рабочих места. Компания намерена занять до 10% российского рынка нефтесервисного оборудования.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, разработку новейших технологий, производство прототипов современного оборудования для нефтегазовой промышленности и создание объектов интеллектуальной собственности затрачено 206 миллионов рублей. А общий объем инвестиций, который планируется вложить в реализацию проекта, составит порядка 360 миллионов рублей.

«У компании «ИНТЕХ-Сервис» хорошие перспективы и грандиозные планы по созданию различных модификаций мобильных установок для бурения. Партнерами резидента уже изъявили желание стать производители нефтегазового оборудования из Китая», – резюмировал Хромов.