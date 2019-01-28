РИАМО - 28 янв. На железнодорожной станции «Голицыно» электричка насмерть сбила мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Сегодня (28 января – ред.) около 16 часов в районе станции «Голицыно» Белорусского направления электропоездом сообщением Одинцово-Москва смертельно травмирован мужчина 1986 года рождения. По предварительной информации погибший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.