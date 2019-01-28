РИАМО - 28 янв. В столице снести незаконную пристройку у жилого дома 7, корпус 1, на улице Строителей, разрешение на возведение пристройки не выдавалось, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«О самострое сообщили жители многоквартирного жилого дома. При проведении контрольно-инспекционных мероприятий факты нарушения земельного законодательства подтвердились. К нежилым помещениям, которые расположены на первом этаже жилого дома, без разрешительной документации была возведена пристройка, которая не входила в общую площадь нежилого помещения, не была поставлена на технический учет и на поэтажном плане не значилась», – отмечается в сообщении.

Разрешение на строительство пристройки не выдавалось. Данные обстоятельства свидетельствовали о наличии признаков самовольного строительства.

Самострой был ликвидирован, нарушение устранено.