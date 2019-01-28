РИАМО – 28 янв. Москва возглавила тройку лидеров в рейтинге топ-15 регионов России по популярности у туристов в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы аналитического сервиса ТурСтат.

Ранее был обнародован рейтинг популярных у туристов городов и регионов России по итогам минувшего года.

«В топ-15 популярных туристических направлений России в прошлом году вошли Москва (более 23,5 миллиона туристов), Краснодарский край (более 17 миллионов туристов), Подмосковье (15 миллионов), Санкт-Петербург (8,5 миллиона)», – отмечается в сообщении.

Далее расположились Крым (6,8 миллиона), Приморье (более 5 миллионов), Владимирская область (более 5 миллионов), Ярославская область (3,8 миллиона), Татарстан (3,4 миллиона).

Замыкают рейтинг Тюменская область (3,1 миллиона), Ленинградская область (3 миллиона), Вологодская область (2,9 миллиона), Башкирия (более 2,5 миллиона), Калужская область (более 2,5 миллиона) и Алтайский край (2,2 миллиона).

Рейтинг составлен по результатам анализа статистики внутреннего и въездного туризма в городах и регионах России в 2018 году.