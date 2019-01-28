РИАМО – 28 янв. Власти Москвы поддержали инициативу по ограничению транспорта низких экологических классов, разработанную в совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, сообщается на официальном сайте СПЧ.

Ранее в СПЧ пришло письмо мэра столицы Сергея Собянина, в котором выражается поддержка предложения правозащитников по ограничению движения легковых автомобилей низких экологических классов.

«По мнению правозащитников, одним из возможных путей решения проблемы загрязнения воздуха в крупных городах является введение ограничений для транспорта классов «0», «1», «2» и «3», суммарная доля которых в столице в 2016 году составляла 40%. В целом в России, по данным агентства «Автостат» на 1 января 2018 года, автомобилей класса «Евро-3», «Евро-2», «Евро-1» и «Евро-0» насчитывалось более 58%», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что в ответе столичного градоначальника, поступившем в СПЧ, говорится, что правительством Москвы уже был принят ряд мер, основной целью которых является улучшение экологической обстановки города, в том числе повышение безопасности транспортной системы и снижение воздействия автомобильного транспорта на москвичей и окружающую среду.

«За несколько лет городской наземный пассажирский транспорт стал экологичным более чем на 100%. Закупаемые с 2013 года автобусы соответствуют высокому экологическому классу двигателя «Евро-5». В настоящее время автобусный парк перевозчика ГУП «Мосгортранс» обновлен на 100%», – перечисляется в сообщении.

В сентябре 2018 года на дороги Москвы вышел российский электробус – крупнейший проект в области развития экологичного городского транспорта не только в России, но и среди европейских мегаполисов, основными преимуществами которого являются полное отсутствие выбросов в атмосферу и движение без шума.

«В дальнейшем Москва планирует полностью перейти на электрический городской транспорт. Начиная с 2021 года будут закупаться только электробусы (постановление правительства Москвы от 21 августа 2017 года №546-ПП). Кроме того, в Москве запущены альтернативные виды транспорта: городской велопрокат, прокат электросамокатов и краткосрочная аренда автомобилей (каршеринг), в результате чего за последние восемь лет выбросы вредных веществ в атмосферу Москвы сократились на 15%», – добавляется в материале.

В настоящее время правительством Москвы в целях улучшения экологической обстановки в городе и уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух принят ряд правовых актов, которые устанавливают условия предоставления субсидий при соответствии легковых автомобилей по экологическим характеристикам не ниже экологического класса «3» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих таксомоторные перевозки, и не ниже экологического класса «4» для операторов каршеринга.

Правовыми актами также устанавливается запрет на въезд и передвижение грузовых транспортных средств, соответствующих по экологическим характеристикам требованиям ниже экологического класса «2» и «3», на отдельных территориях города.

«Таким образом, правительство Москвы поддерживает Вашу (СПЧ – ред.) инициативу, готово оказать содействие в решении вопроса по введению в городе Москве зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов в отношении всех транспортных средств, администрируемых средствами фотовидеофиксации, и благодарит вас за неравнодушное отношение к вопросам улучшения экологии, в том числе в городе Москве», – указывается в письме Собянина.

Ответственным лицом за проработку данного вопроса является заммэра в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов, дополняется в письме.

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