РИАМО - 29 янв. Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма во вторник организует памятное мероприятие в честь годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), мероприятие пройдет в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения Подмосковья и Москвы, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«МООО БНУФ 29 января 2019 года проводит памятное мероприятие, посвященное освободительной миссии Красной армии «74-я годовщина освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)» в музее Победы, зал «Конев». В мероприятии примут участие узники фашизма, ветераны ВОВ и дети из Подмосковья и Москвы», — говорится в сообщении.

Крупнейший нацистский лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше стал для всего мира символом Холокоста, геноцида и террора. Узники гибли из-за голода, рабского труда, ужасных бытовых условий, болезней, наказаний, истязаний и преступных медицинских экспериментов. Гитлеровцы отняли у узников дом, жизнь, хотели стереть их имена в памяти мира.

Перед наступлением Красной армии основная часть узников «маршами смерти» была отправлена в другие концлагеря.

В освобожденном Освенциме находились 2819 узников, в том числе 180 детей. За освобождение Польши от фашистских захватчиков погибли более 600 тысяч советских воинов.

«Эта памятная дата еще раз напоминает о героизме наших солдат, отдавших свои жизни за освобождение нашей Родины и стран Европы от коричневой чумы ХХ века», — добавляется в сообщении.

Памятное мероприятие в музее Победы пройдет в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения Подмосковья и Москвы.