РИАМО – 29 янв. В 12:00 во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит с ежегодным программным обращением к жителям Подмосковья, в обращении глава региона подведет основные итоги деятельности подмосковного правительства за последние пять лет и поставит задачи на ближайшую пятилетку, сообщается на сайте правительства Московской области.

«На мероприятие приглашены члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления муниципальных образований, депутатский корпус, представители правоохранительных органов, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат», — говорится в сообщении.

На мероприятие также приглашены деятели культуры, науки, искусства, образования, здравоохранения, спорта, представители предпринимательского сообщества, руководители средств массовой информации региона, почетные граждане Московской области.

Мероприятие пройдет в доме правительства Московской области.