РИАМО - 28 янв. Зимний велопарад в поддержку развития велоинфраструктуры и за безопасность на дорогах пройдет в подмосковном Королеве 3 февраля, сообщается на сайте проекта Let's bike it!

Ранее организаторы мероприятия Let's bike it! сообщили, что четвертый Зимний велопарад в Москве не состоится, так как требования столичного департамента транспорта о предоставлении большегрузной техники для перекрытия дорог нельзя выполнить за полторы недели до мероприятия. После этого министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пригласил организаторов и участников Зимнего велопарада в Подмосковье.

«В воскресенье, 3 февраля пройдет четвертый Зимний велопарад. Присоединяйтесь, чтобы показать, что зима – не повод отказываться от поездок на велосипедах, но предполагает качественную уборку улиц и создание велосипедной инфраструктуры!» – говорится в сообщении.

Место сбора участников велопарада – на площади перед Дворцом культуры имени М.И. Калинина (улица Терешковой, 1, Королев, ближайшая станция электрички – «Подлипки-Дачные»). Старт в 14:00.

Протяженность кольцевого маршрута составит 12 километров.

Проект Let’s bike it! является инициатором велопарадов, которые проводятся в столице на спонсорские средства с 2012 года. С 2014 года эти мероприятия начал поддерживать столичный Дептранс.

В ноябре прошлого года в столице разгорелся скандал вокруг Московского велопарада. Его многолетние организаторы из проекта Let’s bike it! выступили с петицией против планов столичного департамента транспорта проводить велопарад самостоятельно на бюджетные средства. В поддержку своей позиции проект опубликовал на сайте change.org петицию на имя мэра Москвы Сергея Собянина.

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