РИАМО - 28 янв. В строящемся храме в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех на Борисовских прудах в столице прошла церемония освящения главного купола с золоченым крестом, сейчас в здании ведутся кровельные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

В столичном районе Братеево ведется строительство храма в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех.

«В настоящий момент состоялась торжественная церемония освящения и установка на храм главного купола с золоченым крестом. Ведутся кровельные работы, затем специалисты проведут в здание отопление, воду, инженерные сети и приступят к внутренней отделке помещений», – говорится в сообщении.

Советник мэра Москвы и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, куратор программы по строительству храмов Владимир Ресин уточнил, что у храма на Борисовских прудах будет и своя особенность, аналогов которой в Москве пока нет, и которая позволит включить этот объект в туристическую карту столицы.

Ранее для строительства храма из Архангельской области была привезена деревянная часовня на 100-120 человек. За основу взяли проект храма XVII века в честь святого Георгия Победоносца в Шенкурском районе. Храм пятикупольный, со звонницей создавался по проекту архитектора Владимира Медиевского в старо-псковском стиле.

«Храм строится в очень живописном месте на Борисовских прудах, владение 33. Новое церковное сооружение возводится в камне, в отличие от соседней деревянной церкви и рассчитано на пятьсот прихожан», – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что строительство храма ведется в рамках выполнения городской программы «200 храмов», проект для него выбирался не случайно. Чтобы храм был виден издалека, его поставили на четырехметровый стилобат. На территории большого храмового комплекса будет находиться воскресная школа, а также помещения для кружков и занятий.