РИАМО - 28 янв. В поселке Зеленоградский Пушкинского района построили 15-этажный жилой дом на 138 квартир, сейчас новостройку проверяют на соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В ЖК «Зеленые аллеи» завершается строительство многоквартирного жилого дома №15, расположенного по улице Шоссейная в поселке Зеленоградский Пушкинского района. Застройщик ООО «Домстрой-1» направил в Главгосстройнадзор извещение о завершении строительства указанного объекта», – отмечается в сообщении.

В настоящее время инспекторский состав ведомства проверяет соответствие новостройки требованиям технических регламентов и проектной документации.

В двухсекционном 15-этажном жилом доме обустроено 138 квартир, среди которых 110 однокомнатных и 28 двухкомнатных. Общая площадь многоэтажки – 5977 квадратных метров, площадь квартир – 5844 квадратных метра. В состав жилого дома также входит встроенно-пристроенный магазин, площадь которого порядка 400 квадратных метров.

Начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян подчеркнул, что после устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии.

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