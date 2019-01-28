РИАМО - 28 янв. В подмосковной Истре безопасность экспонатов, представленных на выставке «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени», организована по всем стандартам и находится на высоком уровне, сообщил РИАМО представитель пресс-службы музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим».

В Третьяковской галерее 27 января на выставке Куинджи похитили картину «Ай-Петри. Крым». Произведение искусства исчезло на глазах у посетителей. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес, приняли за работника музея. Подозреваемого задержали в поселке Заречье. Он рассказал, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она была изъята полицейскими. После инцидента министр культуры РФ Владимир Мединский поручил направить рекомендации по проведению комплексных проверок систем безопасности в региональных и муниципальных музеях.

«Безопасность на выставке «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» была организована по всем стандартам и находится на очень высоком уровне. Само пространство спланировано таким образом, чтобы можно было обеспечить надлежащую сохранность экспонатов», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на выставке нет экспонатов в открытом доступе – все находится под стеклом.

«Помимо объемных датчиков и датчиков на открытие витрин, предусмотрено усиленное видеонаблюдение – все области экспозиций просматриваются с пульта, за которым постоянно находятся сотрудники службы безопасности. Естественно в каждом зале находится смотритель, и, кроме этого, в музее дежурит группа немедленного реагирования», - уточнил собеседник агентства.

Выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» будет работать до 24 марта 2019 года. Экспозиция входит в культурную программу проекта «Зима в Подмосковье».