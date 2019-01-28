РИАМО – 28 янв. Порядка 4 тысяч предложений по ремонту тротуаров поступило от жителей Московской области на портал «Добродел» за месяц, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья в Instagram.

«Голосование (на портале «Добродел» – ред.) проходило с 28 декабря по 27 января, в перечень было включено 467 тротуаров общей протяженностью порядка 265 километров. Все поступившие предложения будут тщательно рассмотрены Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области при утверждении программы ремонта тротуаров на этот год», – говорится в сообщении.

В материале также подчеркивается, что с результатами опроса можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

«В этом году в опросе по программе ремонта тротуаров свои голоса и комментарии оставили свыше 7 тысяч человек, сделано более 14 тысячи лайков», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он дополнил, что наибольшую активность проявили жители городских округов Клин, Егорьевск, Домодедово, Чехов и Шатура.

Портал «Добродел» создан в 2015 году для получения обратной связи и устранения проблем жителей Подмосковья. Ответы ведомств предоставляются в течение восьми рабочих дней.