РИАМО - 28 янв. Трое учащихся школы № 1434, которые заболели корью, не были привиты против этого заболевания, в этом учебном заведении и в школе № 1797 ввели карантин из-за регистрации очагов кори, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«Управление Роспотребнадзора по городу Москве сообщает, что с 25 января 2019 года по настоящее время в двух школах Москвы зарегистрированы два очага заболевания корью. В ГБОУ СОШ 1434 (улица Раменки, дом 15, корпус 1 и корпус 2) в Западном административном округе заболели трое детей - школьников из одной семьи. Все заболевшие дети не были привиты против кори по причине отказа родителей от проведения профилактических прививок», – говорится в сообщении.

Кроме этого, зарегистрирован еще один случай кори у непривитого ребенка – ученика школы 1797 (улица 1-я Гражданская, дом 96) в Восточном административном округе.

«В связи с регистрацией очагов кори в указанных школах проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе организованы медицинские осмотры и медицинское наблюдение за учащимися и сотрудниками, иммунизация против кори по эпидемическим показаниям детей и сотрудников, не привитых против кори, не болевших корью и лиц, у которых данные о прививках против кори отсутствуют», – добавляется в сообщении.

В школах усилен противоэпидемический режим, отменены массовые мероприятия. В связи с ситуацией в образовательных организациях вводится временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы сотрудников, не привитых против кори и не болевших корью, сроком на 21 день.

Корь – острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости – в случае контакта с больным корью не привитые от данной инфекции и ранее не болевшие корью заболевают в 100% случаев. Вирус кори может распространятся на значительные расстояния с током воздуха.

Заболевание характеризуется высокой температурой (до 40,5 градусов), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, коньюктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов. Самым тяжелым осложнением при кори является энцефаломиелит, который в 10% случаев становится причиной летальных исходов.

Единственным эффективным средством профилактики против кори как среди детей, так и среди взрослых является вакцинация. В настоящее время в Москве вакцина против кори имеется в достаточном количестве для проведения как плановых, так и внеплановых прививок по эпидемиологическим показаниям. Привиться можно в поликлинике по месту жительства.

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