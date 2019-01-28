РИАМО - 28 янв. На семи участках улиц в центре столицы ввели ограничения движения транспорта из-за реконструкции инженерных сетей, перекрывать планируют по одной полосе, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей в ЦАО. Участок 1: Малый Рогожский переулок от дома 11 до дома 6, корпус 2, по улице Рогожский вал. Период: с 20 января по 10 февраля круглосуточно. Участок 2: Малая Андроньевская улица от Трудовой улицы до Малого Рогожского переулка. Период: с 10 по 28 февраля, с 10 марта по 1 апреля круглосуточно», – говорится в сообщении.

Также движение транспорта ограничат на участке Трудовой улицы от Малой Андроньевской улицы до улицы Рогожский вал с 20 по 30 марта, Вековой улицы в районе дома 6, строения 2, по улице Рогожский вал с 24 мая по 15 июня, улицы Рогожский вал в районе дома 13, корпус 8, с 25 июня по 15 июля. На этих участках одна полоса будет закрыта частично.

С 6 по 30 апреля и с 10 по 12 мая будет перекрыто по 1 полосе на участках улицы Рогожский вал в районе дома 13, корпус 8, с 10 по 16 мая на улице Таганская в районе дома 2Б по Абельмановской улице. Ограничения будут действовать круглосуточно.