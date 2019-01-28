РИАМО - 28 янв. В Москве проведут реконструкцию контрольно-пропускного пункта (КПП) электродепо «Фили» Московского метрополитена и создадут всю необходимую инфраструктуру на территории, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

В Москве согласовали проектную документацию для объекта: «Реконструкция КПП ТЧ-1 - ТЧ-15 электродепо «Фили» по адресу: Багратионовский проезд, дом 16, район Филевский парк, Западный административный округ. Председатель ведомства Валерий Леонов сообщил о реконструкции контрольно-пропускного пункта (КПП) электродепо «Фили» и устройстве необходимой инфраструктуры на территории.

«Работы будут включать в себя демонтаж существующего КПП, возведение нового, а также устройство подъездных дорог, тротуаров, разбивку газонов и установку малых архитектурных форм. Проект возводимого здания учитывает особенности земельного участка и профессиональную специфику, обеспечивая комфортные и безопасные условия труда», – отмечается в сообщении.

Особенное внимание в проекте было уделено системам автоматизации противопожарной и охранной систем, а также оборудованию инженерно-технических сетей: этот комплекс мероприятий призван установить высокий уровень безопасности и контроля на территории электродепо.

«Проект для электродепо «Фили» предусматривает целый комплекс работ, включающий в себя снос и последующее возведение здания КПП, а также устройство прилегающей территории. Крайне важно с вниманием и ответственностью относиться к производственным помещениям, создавая безопасные и удобные условия труда для специалистов самых разный профилей», – подчеркнул Леонов.