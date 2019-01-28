РИАМО - 28 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил на Василия Олейника исполнение обязанностей руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы, следует из распоряжения, опубликованного на официальном сайте мэра города.

«Возложить исполнение обязанностей руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы на Олейника Василия Васильевича, первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы – руководителя контрактной службы», – говорится в документе.

Олейник родился в 1958 году на Украине. С 1978 по 2000 годы служил в правоохранительных органах СССР и РФ. Является кандидатом юридических наук и действительным государственным советником города Москвы первого класса.

С 2000 по 2006 – первый заместитель начальника управления по работе с органами обеспечения безопасности правительства Москвы. С 2006 по 2008 – первый заместитель начальника управления координации антитеррористической деятельности в Москве.

С 2008 по 2011 годы работал на должности первого заместителя начальника управления координации деятельности по обеспечению безопасности столицы. С 14 февраля 2011 года являлся первым заместителем руководителя департамента региональной безопасности Москвы.

Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников умер 27 января на 55-м году жизни. Предварительная причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность. Прощание с ним состоится 29 января в конференц-зале правительства на Новом Арбате.