РИАМО - 28 янв. Три крупных земельных участка, расположенных в деревне Машково городского округа Люберцы, выставлены на продажу через Единую торговую площадку Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике

Реализуемое имущество принадлежит акционерному обществу «Мосводоканал». Оператором торгов выступает подведомственная организация департамента города Москвы по конкурентной политике – ГБУ «Сервисный центр 44.

«На открытые аукционы выставлены три земельных участка площадью около 10 тысяч квадратных метров каждый. Участки граничат друг с другом и имеют один адресный ориентир: деревня Машково, городской округ Люберцы. Путь до железнодорожной станции «Люберцы-2» составляет 10 минут на общественном транспорте, 3 километра от Егорьевского шоссе», – отмечается в сообщении.

Все три земельных участка находится в санитарно-защитной зоне. Категория реализуемых участков – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Заявки принимаются до 4 февраля. Торги пройдут 8 февраля 2019 года.