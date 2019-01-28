РИАМО – 28 янв. Подмосковный агрохолдинг «Рота-Агро» намерен увеличить площадь посевов под кормовые культуры почти на 15%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В подмосковном сельхозхозяйстве «Рота-Агро» определили планы на предстоящий сезон.

«Один из лидеров в Московской области по производству молока с ежесуточными надоями до 70 тонн агрохолдинг «Рота-Агро» планирует увеличение посевных площадей. В 2019 году площадь посевов под кормовые культуры здесь будет увеличена на 15% за счет ввода в оборот залежных земель», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он уточнил, что в агрохолдинге, как и в других подмосковных хозяйствах, уже началась подготовка к весенне-полевым работам.

«Весенний сев компании «Рота-Агро» планирует провести на площади около 7 тысяч гектаров. Поля агрохолдинга будут засеяны однолетними и многолетними травами на сено и сенаж, кукурузой на силос, а также яровой пшеницей, ячменем и овсом», – дополнил Разин.

Директор сельхозпредприятий ГК «Рота-Агро» Владимир Шнитко пояснил, что в полном объеме заключены договоры на поставки ГСМ.

«Сейчас мы ведем мониторинг цены и определяемся с поставщиками семян и минеральных удобрений. Вся техника после уборочной законсервирована и поставлена на зимнее хранение»,– заявил Шнитко.

На сегодняшний день агрохолдинг располагает 50 единицами сельхозтехники. Это комбайны, сеялки, тракторы, плуги, культиваторы.

«В связи с увеличением посевных площадей компания закупит еще 19 сельхозмашин в течение ближайших двух лет. Первые 9 единиц техники поступят в хозяйство агрохолдинга уже в текущем году», – заверил Разин.

Всего в сельхозпредприятиях группы компаний «Рота-Агро» насчитывается около 6 тысяч голов крупного рогатого скота.