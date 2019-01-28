РИАМО - 28 янв. Пожарные спасли четырех человек во время возгорания в приквартирном холле дома на улице Плеханова в столичном районе Перово, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

В понедельник в 18:30 поступила информация о пожаре по адресу: улица Плеханова, дом 28, корпус 5. Происходило возгорание на третьем этаже в приквартирном холле на общей площади около 5 квадратных метров.

«В 18:53 возгорание ликвидировали. В ходе работ спасено четыре человека, всех спасенных передали медикам для осмотра», – говорится в сообщении.