РИАМО - 28 янв. Бывший заместитель начальника УВД по городскому округу Домодедово Александр Струков приговорен к 7,3 годам колонии строгого режим за получение взятки, превышение должностных полномочий и применение насилия к представителю власти, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Струков входил в состав преступной группы, созданной бывшим начальником УВД. Целью данной группы являлись товары народного потребления (обувь, одежда), перевозимые грузовым транспортом.

«При получении информации о продвижении груза без необходимых документов соучастники организовывали досмотр автомашин и изъятие в административном порядке перевозимого товара. Впоследствии владельцам груза предлагалось выкупить его. В случае согласия административное производство прекращалось», – говорится в сообщении.

По указанной схеме в 2012 году за вознаграждение в 50 тысяч долларов США был произведен возврат товара одной коммерческой организации. При попытке задержания Струков оказал сопротивление и совершил наезд на своем автомобиле на оперативного сотрудника.

«Судом Струков приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – отмечается в материале.

Ранее организатор и другие участники преступной группы были осуждены Домодедовским городским судом к различным срокам лишения свободы.

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