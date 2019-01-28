РИАМО - 28 янв. Заключение о соответствии требованиям 214-ФЗ выдали застройщику и проектной декларации на жилые корпуса 1, 2, 3, 4 на улице Северная в Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзор Московской области.

«Девелоперу ООО «РАПО» выдано заключение о соответствии застройщика и его проектной декларации по четырем жилым домам, которые возводятся в рамках проекта ЖК «Одинбург». Корпуса рассчитаны на 1329 квартир, жилой площадью 70291 квадратных метров», – отметил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Имея на руках заключение о соответствии, застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и начать привлечение денежных средств граждан, добавил он.

В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона и так далее.

Заключение о соответствии Главгосстройнадзор выдает в течение 30 дней после подачи документов. Если компании отказано в выдаче заключения о соответствии, то, устранив недочеты, застройщик может снова подать документы.