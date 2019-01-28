РИАМО - 28 янв. Московское управления Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении «Канала имени Москвы» по признакам установления монопольно высокой цены на навигационные документы, сообщается на сайте столичного управления ФАС.

«Канал имени Москвы» является единственным хозяйствующим субъектом, уполномоченным на издание и реализацию атласа Единой глубоководной системы Европейской части России. В ведомство поступила информация о существенном подорожании в 2018 году новой редакции атласа.

«В рамках подготовки к возбуждению дела московское УФАС провело тест гипотетического монополиста, по результатам которого около сотни опрошенных судовладельцев указали на наличие завышенной цены на атлас и невозможность осуществления деятельности без его приобретения», – отмечается в материале.

Рассмотрение дела назначено на 19 февраля.

«В рамках рассмотрения дела нами будет проанализирована не только обоснованность установленной цены на навигационные документы, но и влияние положения «Канала имени Москвы» на состояние конкуренции на рынке судоходства в части создания дополнительных барьеров для его развития», – отметил заместитель руководителя столичного УФАС Никита Полещук.