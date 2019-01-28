РИАМО - 28 янв. Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению на заседании в понедельник рекомендовала депутатам принять в первом чтении законопроект, согласно которому гражданам предпенсионного возраста будут оказывать различные меры поддержки в течение пяти лет до выхода на пенсию, передает корреспондент РИАМО.

«С учетом изложенного комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендует Мосгордуме принять законопроект в первом чтении при отсутствии поправок в целом», - сказал председатель комиссии Александр Семенников.

По его словам, на данный момент в московском законе о занятости населения говорится о том, что предпенсионный возраст наступает за 2 года до возраста, дающего право на страховую пенсию. В течение этих лет московским предпенсионерам оказываются меры поддержки.

«Теперь мы увеличиваем круг лиц за счет того, что предлагаем как людей предпенсионного возраста рассматривать группу граждан, которым до выхода на пенсию осталось пять лет. Здесь с изменением двух лет до пяти в отношении лиц предпенсионного возраста связаны достаточно серьезные меры, которые обязаны принять, в том числе, органы исполнительной власти субъектов РФ и города Москвы по обучению этих лиц и переобучению», - добавил Семенников.

Он отметил, что данные изменения связаны с 350 федеральным законом РФ «О занятости населения в РФ» и ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», касающимися вопросов оказания мер поддержки в отношении граждан предпенсионного возраста.

В свою очередь начальник управления государственной службы, кадровой и правовой работы департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Сергей Овсянников заметил, что меры поддержки граждан предпенсионного возраста будут связаны, в том числе, с повышенным пособием по безработице, а также с особым подходом к переобучению и трудоустройству предпенсионеров, для этого создается соответствующий центр занятости.

С 1 января 2019 года в Москве вступил в силу закон о дополнительных мерах поддержки жителей предпенсионного возраста, он нацелен на адаптацию пожилых к новым условиям пенсионного обеспечения в России.

Для предпенсионеров в полном объеме сохранены такие льготы, как бесплатный проезд на общественном транспорте (кроме такси), бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение при наличии медицинских показаний неработающих граждан бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно по этим путевкам.