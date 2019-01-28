РИАМО - 28 янв. Движение транспорта на улице 1905 года ограничат в Пресненском районе столицы из-за продления ремонтных работ, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Ограничение движения на улице 1905 года в районе дома №2 в связи с проведением работ на инженерных сетях с 21 января по 20 марта», – отмечается в сообщении.

Как уточняется в материале, ограничение будет действовать круглосуточно на одной полосе в каждом направлении.